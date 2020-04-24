الحضري يتحدث عن رحيل فتحي.. وما ينقص صلاح.. والحارس الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ينقصه شيء واحد ليصبح اللاعب الأفضل في تاريخ مصر.

وقال الحضري في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عبر قناة القاهرة والناس، إن صلاح حقق كل شيء ولكن يحتاج للفوز ببطولة قارية لمنتخب بلاده.

وعن رحيل عبدالله السعيد وأحمد فتحي من الأهلي، علق السد العالي: "كرة القدم الآن لا تعترف إلا بالاحتراف، وفي عالم الاحتراف لا يعترف إلا بالماديات".

Advertisements

وأثنى على الحراس الثلاثة إكرامي الشحات، وثابت البطل، وأحمد شوبير، ولكنه أكد أن تاريخهم ليس أكبر منه: "كرة زمان غير كرة دلوقتي، والبطولات حاليا أكثر من زمان، والثلاثي تاريخهم ليس أكبر مني".

كما اختار الحضري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأفضل في مصر، مفضلا إياه على الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد.

وكذلك اختار الثنائي أحمد ناجي، وأحمد سليمان كأفضل مدربي حراس تعامل معهما، فيما رفض اختيار زكي عبدالفتاح مدرب حراس المنتخب وقت تولي بوب برادلي تدريب المنتخب: "لا أملك عاطفة، وزكي عبدالفتاح لم يحقق أي تاريخ".