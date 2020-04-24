رياضة | حمدي يطلب حسم موقفه مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر حمدي يطلب حسم موقفه مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب واحد من نجوم النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية من النادي حسم موقفه النهائي.

وتواصل عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش مع إدارة النادي لمعرفة موقفه النهائي من العودة مرة أخرى أو الاستمرار مع الطلائع.

وكان نادي طلائع الجيش قد أظهر رغبة في تجديد إعارة عمار حمدي مع النادي لموسم اخر.

يذكر أن عمار حمدي كان قد انضم لصفوف نادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.