رياضة | هل ينضم حسام عاشور إلى بيراميدز؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل ينضم حسام عاشور إلى بيراميدز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى احتمالية انضمام حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان بيراميدز قد دخل في مفاوضات مع حسام عاشور خلال الفترة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام للنادي في الصيف القادم.

ولكن تلقى عاشور اتصالات من مسئولو بيراميدز ليخبروه بتراجعهم عن ضمه بسبب تقدمه في السن ورغبة النادي في النزول بمعدل الأعمار قليلا.

يذكر أن حسام عاشور اقترب بشكل كبير جدا من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بسبب رفض النادي تجديد عقده.