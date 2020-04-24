رياضة | تشيلسي يرغب في التعاقد مع ظهير ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يرغب في التعاقد مع ظهير ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي، في التعاقد مع ظهير أيسر فريق ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة " ذا صن " البريطانية، فإن تشيلسي يرغب في التعاقد مع بن تشيلويل. ظهير أيسر فريق ليستر سيتي.

وتابعت الصحيفة، أن تشيلسي كان يرغب في ضم أليكس تيليس ظهير بورتو، ولكن اللاعب أصبح قريب من باريس سان جيرمان.

ولعب بن تشيلويل، مع ليستر سيتي في 118 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 12.