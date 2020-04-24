شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: «مش بنفسن» من شوبير.. وإدارة الخطيب أفضل من مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، لكرة القدم، أنه لا «ينفسن» على الإعلامى أحمد شوبير، فهو أول شخص قابله عند دخوله النادى الأهلى، وكان يطلب منه كل شيء أثناء تواجدهما في الفريق، كل هذا خارج الملعب، أما داخل الملعب «مابعرفش حد».

وتابع الحضرى لبرنامج «الجريئة وشيخ الحارة» على قناة «القاهرة والناس»، مع إيناس الدغيدى: «في التمرين مابعرفش غير شغلى، وطبيعى أنى عاوز أحقق تاريخ وأرقام، وتعبت واشتغلت، وفى النهاية في منافسة».

وأضاف الحضرى: «لم أحزن أن نادر السيد تعاقد مع الأهلى، ولكن كان هناك منافسة قوية، فالمنافسة في جميع المراكز»، متابعا:«أنا بنافس زمايلى علشان أكون الأساسى في الفريق والمنتخب، وأحسن جون في أفريقيا، وطول ما في منافسة في نجاح، لو مافيش منافسة، هيكون في فشل، ومع كل المشاكل اللى بينى وبين كابتن شوبير، اعتذرت له على الهواء».

وعن الفارق بين إدارة ناديي الأهلى والزمالك، أكد الحضرى، أن إدارة النادى الأهلى، أفضل في الإحترافية من إدارة الزمالك، قائلا، «صحيح الزمالك لديه المستشار مرتضى منصور يقوم بعمل جيد، ولكن النادى الأهلى في الإحترافية أفضل ليس من هذا العام فقط، ولكن من سنوات طويلة.