شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: رود كرول أول من أدخلني الفريق الأول في سن 17 مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك السابق، تاريخه مع القلعة البيضاء منذ أن كان في صفوف الناشئين.

وأوضح اللاعب الدولي الشهير أنه كان يلعب داخل صفوف نادي الزمالك منذ سن الثامنة من عمره، لافتا إلى أنه دخل إلى صفوف الفارس الأبيض من اختبارات الناشئين وليس عن طريق الواسطة أو غيرها من الطرق.

وأضاف "أبو العلا"، خلال استضافته في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" أن علي شرف رئيس قطاع الناشئين في ذلك التوقيت هو أول من اختاره لكي ينضم لصفوف الناشئين وتألق كثيرا وقتها بعدها انضم إلى منتخب مصر.

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وتابع اللاعب الدولي الشهير أنه تربى على أن يكون لاعب دولي، حيث لعب في منتخب مصر في كافة الفئات السنية، بداية من الناشئين مرورا بالشباب والأولمبي والأول وهو ما أضاف له خبرات كبيرة مع الفارس الأبيض.

وقال محمد أبو العلا أن رود كرول كان أول من أدخله في الفريق الأول في سن الـ 17، على الرغم من وجود العديد من اللاعبين المتألقين في مركزه في ذلك التوقيت، لافتا إلى أن المشاركة المستمرة مع منتخب مصر كانت سببا من أسباب تصعيده للفريق الأول.