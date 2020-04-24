شكرا لقرائتكم هتفطر فين بكره ؟ .. عصام الحضرى مع أم ياسين والعيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل في مستهل شهر رمضان الكريم يحرص النجوم على الإفطار مع عائلتهم خاصة فى أول أيام الشهر الكريم ، وفي ظل الأزمة المحيطة بمصر والعالم أجمع من تخوفات تفشى فيروس كورونا يحرص نجوم الكرة على تناول إفطارهم مع عائلتهم التزاما بالمنازل.
وقال عصام الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : رغم أن كورونا فرض التزامنا بالمنزل طيلة الوقت إلا أنني أحرص دائما على تناول الإفطار مع عائلتى كل عام .
وعن أكثر الأكلات التي يفضلها قال الحضرى : كل نعم ربنا حلوة ومافيش حاجه مبحبهاش لكن بفضل البط والملوخية فى أول يوم صيام .
وفي سياق منفصل قال الحضرى أنه يتمنى عودة الدورى مرة أخرى بعد الاطمئنان على الأجواء المحيطة خاصة فى ظل تخوفات كبيرة من انتشار فيروس كورونا.
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