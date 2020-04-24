شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرد بالمستدات على قضية حمدى النقاز وكهربا مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك سيرد بعد ساعات قليلة بالمستدات على قضية لاعبيه السابقين التونسى حمدى النقاز وكهربا.

ورفع النقاز شكوى على الزمالك للمطالبة بفسخ عقده مع النادي بسبب التأخر عن صرف مستحقاته المالية لمدة أكثر من 3 أشهر قبل أن يعلن محاميه الفوز بالقضية.

كان النقاز قد أعلن فسخ عقده مع الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض ضد مازيمبي في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها الزمالك بثلاثية نظيفة.

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ورفض اللاعب حلول ناديه للإبقاء عليه، مفضلا فسخ العقد من طرف واحد بسبب تجاهل شكواه بشأن صرف مستحقاته المتأخرة أكثر من مرة.

وانضم النقاز إلى نادي سودوفا الليتوني لمدة 6 أشهر على أن يحدد النادي الجديد الذي سينضم إليه في الصيف المقبل.