شكرا لقرائتكم محمد ابو العلا: لعبت للانتاج الحربي وانبي بعد نصيحة من طارق يحيي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك السابق، أن الإهتمام بقطاع الناشئين أصبح أمر هام لتصحيح مسار الكرة المصرية، مشيراً إلي أنه يلعب داخل صفوف نادي الزمالك منذ سن الثامنة من عمره .

قال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" للاعلامي أحمد شوبير علي قناة "أون تايم سبورتس"، "دخلت صفوف الزمالك من اختبارات الناشئين وليس عن طريق الواسطة أو غيرها من الطرق".

وأضاف لاعب الزمالك السابق ، أن علي شرف رئيس قطاع الناشئين للقلعة البيضاء، هو أول من اختاره لينضم إلي صفوف الناشئين ، موضحاً أنه تألق كثيرا ونجح للإنضمام إلى صفوف منتخب مصر.

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وأوضح ابوالعلا ، أن الهولندي رود كرول المدير الفني للزمالك حين ذاك ، كان أول من ضمه للفريق الأول وهو في سن الـ 17 عام ، على الرغم من وجود العديد من اللاعبين المتألقين في مركزه في ذلك التوقيت، مؤكداً أن المشاركة المستمرة مع منتخب مصر كانت سببا من أسباب تصعيده للفريق الأول، وأول ظهور له في قائمة الفريق الأول للزمالك كانت مباراة أمام الأهلي.

وأردف أبو العلا ، أنه كان قريبا من إعتزال كرة القدم عقب رحيله من نادي الزمالك، في صيف 2009، حيث كنت بمر بحالة نفسية صعبة"، مضيفا:"طارق يحيى، كان يتولى وقتها تدريب الانتاج الحربي، عقب صعود الفريق للدوري الممتاز، وقال لي أاوعى تعتزل مازال امامك الكثير لتقدمه في الملاعب".

وتابع :"طارق يحيى قال لي ستشعر بحزن كبير، حال اعلانك اعتزال كرة القدم، خاصة أن عمري وقتها كان 29 عاما، وقررت بعد ذلك الانضمام للانتاج الحربي وقدمت مستوى متميز، وانتقلت بعدها لانبي".