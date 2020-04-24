شكرا لقرائتكم الزمالك يحذر بن شرقي وأوناجم من انستجرام في الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر مسئولو الزمالك، الدوليين المغربيين، محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، من التواصل مع المعجبين عبر الفيديو، وقنوات التواصل الاجتماعي، في الحجر الصحي الفروض بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الزمالك التحذير على نجمه بنشرقي من الحديث عن النادي أو بعض الأمور المتعلقة به مع معجبيه عبر موقع "إنستجرام".

ويحظى أشرف بن شرقى بحب كبير وشعبية جارفة من جماهير الزمالك التي وضعته في مكانة كبيرة خاصة بعد أهدافه الحاسمة فى نهائي كأس مصر أمام بيراميدز وكأس السوبر الأفريقي أمام الترجي ودور الثمانية أمام الترجي التونسى أيضا.

وساهم بنشرقي، في تتويج الزمالك بلقبي السوبر الأفريقى والمصري وكأس مصر والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب انضمامه للقلعة البيضاء قادما من الهلال السعودي مطلع الموسم الماضي.