شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيوني يسعى للتعاقد مع صانع ألعاب مميز لضمه لطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش مجهوداته للبحث عن صانع ألعاب مميز للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون بمثابة البديل الشرعي لعمار حمدى لاعب الفريق الذي تنتهى إعارته من الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد قرار القلعة الحمراء باعادة اللاعب في الموسم الجديد.

وأبلغ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إدارة ناديه ولجنة التخطيط برغبته فى عودة عمار حمدى بمجرد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعباً.

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنه والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

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وفي وقت سابق، قال عبد الحميد بسيونى، إنه طلب من العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش بدء خطوات تمديد إعارة عمار حمدى مشيرا إلى أن هذا يتوقف على موقف الأهلى خاصة أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الفريق الأحمر.

وقال بسيونى إنه حال تمسك الأهلى بعودة عمار حمدى لصفوفه سيكون هناك بدائل تمت مناقشتها مع مسئولي طلائع الجيش للتفاوض حول أى منهم لتدعيم صفوف فريق الطلائع فى الموسم المقبل .

وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش مد إجازة لاعبيه حتى الأول من مايو المقبل بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستمرار حظر التجوال لمدة أسبوعين أخرين، ويدرس عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه.