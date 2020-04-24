شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: طارق يحيى أنقذنى من الاعتزال.. وألعب فى الزمالك وعمرى 8 سنوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد أبو العلا لاعب نادى الزمالك السابق، أن الإهتمام بقطاع الناشئين أصبح أمر هام لتصحيح مسار الكرة المصرية، مشيراً إلي أنه يلعب داخل صفوف نادي الزمالك منذ سن الثامنة من عمره.

قال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" للاعلامي أحمد شوبير علي قناة "أون تايم سبورتس"، "دخلت صفوف الزمالك من اختبارات الناشئين وليس عن طريق الواسطة أو غيرها من الطرق".

وأضاف لاعب الزمالك السابق ، أن علي شرف رئيس قطاع الناشئين للقلعة البيضاء، هو أول من اختاره لينضم إلي صفوف الناشئين ، موضحاً أنه تألق كثيرا ونجح للانضمام إلى صفوف منتخب مصر.

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وأوضح ابوالعلا ، أن الهولندي رود كرول المدير الفني للزمالك حين ذاك ، كان أول من ضمه للفريق الأول وهو في سن الـ 17 عاما، على الرغم من وجود العديد من اللاعبين المتألقين في مركزه في ذلك التوقيت، مؤكداً أن المشاركة المستمرة مع منتخب مصر كانت سببا من أسباب تصعيده للفريق الأول، وأول ظهور له في قائمة الفريق الأول للزمالك كانت مباراة أمام الأهلى.