شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يغرم الاتحاد السكندرى 300 ألف دولار لصالح مانوتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض نادي الاتحاد السكندرى، لغرامة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بمبلغ 300 ألف دولار لصالح مانوتشو المهاجم الإيفواري الذى لعب من قبل لزعيم الثغر.

وتقدم مسؤولو الاتحاد السكندرى، بشكوى ضد اللاعب فى الاتحاد الدولي لكرة القدم كما قدم مانوتشو أيضا شكوى ضد النادي بشأن وجود مستحقات له، ليحصل اللاعب على حكما بتغريم زعيم الثغر بتلك القيمة المالية وسيجهز نادي الاتحاد السكندري ملفا لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للاستئناف ضد القرار.

وانضم مانوتشو لنادي الاتحاد السكندري في عام 2017 قادما من نادي اتحاد الجزائر، قبل أن يخرج معارا إلى بني ياس في الإمارات لموسم 2018 / 2019 بعد انتهاء إعارته ثم انضم مانوتشو إلى نادى الصفاقسى التونسى، حيث شارك مع الاتحاد السكندرى فى 15 مباراة، سجل فيهم أربعة أهداف، وصنع هدفين آخرين.

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وأنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى أزمة المستحقات المالية للاعبين، بعدما اتفق معهم على خصم 5% من مستحقاتهم المالية والإبقاء على الـ25% المقررة كنسبة مشاركة حتى معرفة موقف الدورى سواء بالاستمرار أو الإلغاء كما أنهى المدير الإدارى للاتحاد السكندرى عبد الجليل إمام الـ5% المتبقية من قيمة عقود اللاعبين بجدولتها على خمسة أشهر، يحصل كل لاعب بداية من الشهر المقبل على قسط 1% من قيمة عقده .

وذهب عبدالجليل إمام المدير الإدارى للاتحاد إلى اللاعبين فى منازلهم ووقع كل منهم على كافة الأوراق لإنهاء أزمة المستحقات بشكل نهائى، من ناحية أخرى، يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى فى مواصلة التفاوض مع الزمالك حول الحصول على خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، بشكل نهائى، بشرط أن تقوم إدارة الزمالك بتخفيض المتطلبات المالية للصفقة من أجل مواصلة التفاوض حول إتمامها فى الفترة المقبلة، لرغبة جهاز الفريق السكندرى فى استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق بعدما رحب بذلك.

وأصبح الإيفوارى رزاق سيسيه الورقة الرابحة لمسئولى قلعة ميت عقبة، من بين اللاعبين المُعارين من القلعة البيضاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، حيث أعلن مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، عن تلقى اللاعب عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو، ثم تم رفعه إلى 3 ملايين يورو، قائلاً: "وأنا طلبت 4 ملايين من الشركة.