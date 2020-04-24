شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ جماهير وأعضاء الأهلى بمرور 113 سنة على تأسيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، التهنئة إلى جماهير وأعضاء الأهلي، بمناسبة مرور 113 سنة على تأسيس النادي، مؤكدًا فخره بنشأة ناديه الوطنية، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلي على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.

وجدد رئيس النادي وعده بالحفاظ على قيم وثوابت الأهلي، والاستمرار في العطاء حتى يتبوأ النادي المكانة التي يستحقها، وجاء نص كلمة رئيس الأهلي كالتالي:

«اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، الذي نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه.

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كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التي تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته، تيمنًا بالنادي الأهلي وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.. وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه».

فيما يبحث مسؤولو الأهلى، التخفيض المُنتظر للاعبي فريق كرة القدم الخاص بقيمة راتبهم الشهري من أجل تجاوز الفترة الحالية الصعبة التى يعاني منها العالم كله، في الوقت الذي اقترح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خصم 20 % من الراتب الشهري للاعبين وهو الرقم الذي وجه اللاعبين مبالغ فيه ويبحثون تخفيضه مع إدارة النادي.

وطالب مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير كلا من سيد عبد الحفيظ وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود في فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادي يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لإدارة النادي ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.