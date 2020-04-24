شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي مبروك: أحمد فتحي سينجح مع بيراميدز لأنه قائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أن أحمد فتحي لاعب الاهلي الحالي سينجح مع نادي بيراميدز بعد توقيعه للانتقال اليه في الموسم المقبل في عقد ممتد لمدة 3 مواسم .

وقال فتحي مبروك فى تصريحات تليفزيونية : "أحمد فتحي شخصية قيادية داخل الملعب وينجح مع أى فريق وأتوقع نجاحه مع بيراميدز٬ بغض النظر عن رحيله عن النادي والأهلى لم يتأثر برحيل نجومه ولا يتوقف على لاعب٬ ومحمد هاني قادر على تعويض أحمد فتحي".

كشف فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ حقيقة إجباره اللاعبين على الإفطار خلال شهر رمضان أثناء تدريبه حيث قال "استحالة أقوم بإجبار اللاعبين على الإفطار فى رمضان٬ ولكن كنت أترك لهم الحرية المطلقة".

وأضاف فتحي مبروك في تصريحات تليفزيونية كان هناك لاعبون لا يصوموا فى شهر رمضان٬ ولكنني لم أجبر أى لاعب على الإفطار" وكنت اتركها حرية للاعبين.

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أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أنه لم يتم إجبار محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر على اختيار طاهر أبو زيد نجم الاهلي السابق فى قائمة منتخب مصر بكأس العالم ٩٠التي أقيمت بإيطاليا ، مضيفا "فضلنا ضم أسامة عرابي عن بدر رجب فى مونديال إيطاليا لإجادة عرابي اللعب فى أكثر من مركز".

وأضاف: "محمود الجوهري كان لا يكره النجوم كما يتردد والدليل وجود حسام حسن وهاني رمزى والعديد من النجوم الكبار وقتها مع المنتخب في كاس العالم وأيضا لم يكن يدفع للجماهير اَي مقابل لكي تهتف باسمه كما أشاع" مؤكدا ان الجوهري من العلامات في التدريب وفي كرة القدم المصرية.