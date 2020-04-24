فتحي مبروك: أحمد فتحي سينجح مع بيراميدز

أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أن أحمد فتحي سينجح مع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة. وقال مبروك فى تصريحات تليفزيونية، "أحمد فتحي شخصية قيادية داخل الملعب وينجح مع أى فريق وأتوقع نجاحه مع بيراميدز٬ بغض النظر عن رحيله عن النادي الاهلي". بغض النظر عن رحيله عن النادي الاهلي". وأضاف: "الأهلى لم يتأثر برحيل نجومه ولا يتوقف على لاعب٬ ومحمد هاني قادر على تعويض أحمد فتحي".



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