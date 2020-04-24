فتحي مبروك : الجوهري لم يكن يكره النجوم والدليل حسام حسن

أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أنه لم يتم إجبار محمود الجوهري على اختيار طاهر أبو زيد فى قائمة منتخب مصر بكأس العالم ٩٠. وقال مبروك فى حواره عبر برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي إسلام صادق٬ المذاع على قناة "Ten": "فضلنا ضم أسامة عرابي عن بدر رجب فى مونديال إيطاليا لإجادة عرابي اللعب فى أكثر من مركز". إيطاليا لإجادة عرابي اللعب فى أكثر من مركز". وأضاف: "الجوهري كان لا يكره النجوم كما يتردد والدليل وجود حسام حسن وهاني رمزى مع المنتخب٬ وأيضا لم يدفع للجماهير لكي تهتف باسمه كما أشاع".

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