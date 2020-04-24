فتحي مبروك : الجوهري أفضل مدرب في تاريخ مصر

أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أن محمود الجوهري قدم الكثير للكرة المصرية عبر التاريخ. وقال مبروك فى تصريحات تليفزيونية،"استفدت من الجوهري كثيرا خلال مشواري التدريبي بسبب خبراته الكبيرة٬ وهو من أفضل المدربين في تاريخ مصر". أفضل المدربين في تاريخ مصر". وأضاف: "كأس العالم ٩٠ بإيطاليا هي الفترة الأصعب فى مشواري مع الجوهري٬ وشعرنا بالهلع بعد قرعة المونديال".

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