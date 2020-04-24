فتحي مبروك: تعرضت للموت بسبب "السمك"

أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ تعرضه للموت خلال رحلة صيد سمك فى البحر الأحمر. وقال مبروك فى تصريحات تليفزيونية، "تعرضت للموت فى البحر بسبب عاصفة رهيبة تعرضت لها أثناء رحلة صيدي٬ ولكن المركب دخلت فى الشعب المرجانية بأعجوبة". صيدي٬ ولكن المركب دخلت فى الشعب المرجانية بأعجوبة". وأضاف: "هوايتي الصيد وأعشقه بشدة٬ وشاهدت العديد من القروش أثناء رحلات صيدي السمك".

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