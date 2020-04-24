فتحي مبروك يكشف حقيقة إجباره اللاعبين على الإفطار فى رمضان

كشف فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ حقيقة إجباره اللاعبين على الإفطار خلال شهر رمضان أثناء تدريبه. تدريبه. وقال مبروك في تصريحات تليفزيونية، "استحالة أقوم بإجبار اللاعبين على الإفطار فى رمضان٬ ولكن كنت أترك لهم الحرية المطلقة". وأضاف: "كان هناك لاعبون لا يصوموا فى رمضان٬ ولكنني لم أجبر أى لاعب على الإفطار". فى رمضان٬ ولكن كنت أترك لهم الحرية المطلقة". وأضاف: "كان هناك لاعبون لا يصوموا فى رمضان٬ ولكنني لم أجبر أى لاعب على الإفطار".

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