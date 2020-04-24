بوجبا ينضم إلى دائرة اهتمامات إنتر ميلان

انضم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى دائرة الاهتمامات الخاصة بالنادي الإيطالي إنتر ميلان من أجل حسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويرتبط بوجبا مع فريقه بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل، في الوقت الذي أبدى فيه رغبته في الرحيل عن اليونايتد خلال الانتقالات المقبلة وخوض تجربة أوروبية جديدة.

وأوردت تقارير إيطالية اليوم الخميس، إهتمام النادي الإيطالي بالحصول على خدمات بوجبا بتقديم عرض جيد في الميركاتو الصيفي لإغراء مسؤولي اليونايتد.

كانت أندية يوفنتوس، باريس سان جيرمان، المقبل، في الوقت الذي أبدى فيه رغبته في الرحيل عن اليونايتد خلال الانتقالات المقبلة وخوض تجربة أوروبية جديدة.وأوردت تقارير إيطالية اليوم الخميس، إهتمام النادي الإيطالي بالحصول على خدمات بوجبا بتقديم عرض جيد في الميركاتو الصيفي لإغراء مسؤولي اليونايتد.كانت أندية يوفنتوس، باريس سان جيرمان، ريال مدريد ، قد أبديا الرغبة في التعاقد أيضاً مع بوجبا ليأتي الإنتر ويشعل الصراع الأوروبي على اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018.

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