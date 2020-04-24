أعلن اتحاد الكرة الجزائري اليوم الخميس، وضع برنامجاً تأهيلياً خاصاً للاعبين خلال أيام شهر رمضان المبارك، من أجل الحفاظ على لياقتهم الفنية والبدنية.

واستعان اتحاد اللعبة، بأحد أساتذة الجامعات الجزائرية، والمتخصص في الأداء الرياضي وفقاً لما أعلنه الاتحاد عبر موقعه الرسمي.

وحث الاتحاد الجزائري جميع اللاعبين على تشديد التزامهم بالبرامج التأهيلية السابقة والبرنامج الحالي الذي تم إعداده خلال الشهر الكريم، من أجل الحفاظ على معدلات اللياقة عند استكمال الموسم الرياضي في أقرب توقيت.

كان اتحاد الكرة الجزائري قد شكل مؤخراً لجنة لمتابعة تداعيات ما بعد هدوء أزمة

الأداء الرياضي وفقاً لما أعلنه الاتحاد عبر موقعه الرسمي.وحث الاتحاد الجزائري جميع اللاعبين على تشديد التزامهم بالبرامج التأهيلية السابقة والبرنامج الحالي الذي تم إعداده خلال الشهر الكريم، من أجل الحفاظ على معدلات اللياقة عند استكمال الموسم الرياضي في أقرب توقيت.كان اتحاد الكرة الجزائري قد شكل مؤخراً لجنة لمتابعة تداعيات ما بعد هدوء أزمة كورونا الراهنة، ومدى تأثر كرة القدم الجزائرية بسبب فترة التوقف.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة الجزائري يخبر اللاعبين بتكثيف تدريباتهم استعداداً لاستئناف الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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