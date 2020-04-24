ليفربول سيكون بطلاً للدوري الإنجليزي سواء أُستكمل الموسم أم لا!

أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الاتحادات وروابط الأندية المحلية، بأهمية استكشاف جميع الخيارات الممكنة لاستكمال الدوريات وعدم إعلان أي فائز بلقب أو متأهل إلى المسابقات قارية عن طريق إلغاء الموسم.

ويبدو أن ليفربول سيكون بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2019، سواء أستكمل الموسم بشكل كامل أم لم يُستكمل وتحول إلى دورات مجمعة، بعدما استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء الدوريات المحلية.

وقال يويفا في بيان رسمي مساء اليوم الخميس “الدوريات المحلية سيتم تسويتها على أساس الجدارة الرياضية، مما يعني أن النتائج التي تحققت في جولات ما قبل التوقف بسبب فيروس كورونا ستساعد في تحديد المواضع النهائية لكل فريق”.

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ومن المرجح أن تعني قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة اختيار الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم المقبل.

ويُفكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالاتفاق مع رابطة الأندية في تنظيم مباراة فاصلة أو دورة مصغرة لتحديد هوية الأندية المتأهلة إلى المنافسات القارية الموسم المقبل “دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي”، والشيء نفسه يخص صراع الهبوط بين آخر 4 أندية في أسفل جدول الترتيب.

ولو حدث ذلك، فإن ليفربول، وبشكل نظري، يتوقع أن يسلم من هذه العملية بسبب جمعه لـ 82 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس بفارق 37 نقطة واضحة قبل تسع مباريات من نهاية الموسم، بالتالي فلن يخوض أي مباراة فاصلة أو دورة مجمعة وسيتم إعلان تتويجه بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 30 عامًا.