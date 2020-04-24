رياضة | نجم مانشستر سيتي يرغب في اللعب بجوار رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يرغب في اللعب بجوار رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في اللعب بجوار البرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وتحدث دي بروين مع لاعب ليفربول السابق، جيمي ريدناب، والذي بدوره أكد عن تمنيه لرؤيه البلجيكي بجانب كل من إنيستا وتشافي.

وأضاف دي بروين:" أود مزاملة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنوس، وتيري هنري مدربه السابق في بلجيكا".

Advertisements

وتابع:" أريد لاعبا سريعا يمكنه الدخول إلى العمق، لذلك لن أجد سوى كريستيانو رونالدو".

ورد ريدناب على دي بروين، قائلا:" كريستيانو رونالدو سيحب عرضيات دي بروين".

وأتم:" إذا أرسلت كرة عرضية بارتفاع ثلاثة أمتار، متأكد بأن كريستيانو رونالدو سيلحق بها".