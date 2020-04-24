رياضة | الزمالك يستهدف ضم نجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستهدف ضم نجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من نادي الزمالك، نية إدارة الفريق التفاوض حول ضم أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لمصدر مقرب من جهاز الكرة بالزمالك، فإن الزمالك يستهدف ضم محمد فاروق، صانع ألعاب نادي بيراميدز، ولاعب الأهلي السابق، في الصيف المقبل.

وأكدت التقارير، أن مسؤولي الزمالك معجبين بقدرات محمد فاروق بشكل كبير، في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها مع بيراميدز.

وأضافت التقارير، أن محمد فاروق لا يمانع في الإنضمام للزمالك في الصيف المقبل، إذا تلقى عرض رسمي من القلعة البيضاء.

ولعب فاروق 11 مباراة مع بيراميدز في بطولة الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف.

وضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لعب فاروق 9 مباريات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف وحيد.زمالك يستهدف ضم نجم الأهلي السابق

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كشفت مصادر مقربة من نادي الزمالك، نية إدارة الفريق التفاوض حول ضم أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لمصدر مقرب من جهاز الكرة بالزمالك، فإن الزمالك يستهدف ضم محمد فاروق، صانع ألعاب نادي بيراميدز، ولاعب الأهلي السابق، في الصيف المقبل.

وأكدت التقارير، أن مسؤولي الزمالك معجبين بقدرات محمد فاروق بشكل كبير، في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها مع بيراميدز.

وأضافت التقارير، أن محمد فاروق لا يمانع في الإنضمام للزمالك في الصيف المقبل، إذا تلقى عرض رسمي من القلعة البيضاء.

ولعب فاروق 11 مباراة مع بيراميدز في بطولة الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف.

وضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لعب فاروق 9 مباريات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف وحيد.