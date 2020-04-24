رياضة | شوبير يحسم الجدل.. هل يضم الأهلي مهاجم سموحة؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يحسم الجدل.. هل يضم الأهلي مهاجم سموحة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في الصيف المقبل.

شوبير قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي لن يتفاوض مع حسام حسن مهاجم سموحة".

وأضاف :"محمود الخطيب رئيس النادي يحسم ملفات فريق الكرة مع لجنة التخطيط وأمير توفيق مدير التعاقدات في الفترة المقبلة".