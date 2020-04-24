رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع عامر عامر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير عدم دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف شوبير أن فايلر أبلغ مسئولي النادي الأهلي بعدم حاجته لضم حارس مرمى في الموسم المقبل.

وتابع بأن فايلر يرى بأن مركز حراسة المرمى في الفريق الأول لا يحتاج إلى تدعيم على الرغم من تأكد رحيل شريف إكرامي نهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأحمر.