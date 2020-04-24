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الامارات | كوستا يفضّل ديبالا على رونالدو

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تورينو -أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الجناح البرازيلي، دوغلاس كوستا، أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، هو أفضل لاعب راهناً في فريقه يوفنتوس الإيطالي، الذي يضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرتغالي .

وفي حوار مباشر مع متابعيه على موقع «إنستغرام»، قال كوستا: «أفضل لاعب في يوفنتوس هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو». وقبل إصابته بفيروس المستجد مع شريكته، قدم ديبالا موسماً جيداً مع «السيدة العجوز»، فسجل سبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في 24 مباراة في «سيري أ»، وثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات في .

في المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاماً) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفاً، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب أمام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس «كوفيد-19».

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وبعد قدوم رونالدو من ، تقلص حجم مشاركات كوستا (29 عاماً)، لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، في التشكيلة الأساسية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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