الامارات | «الآسيوي» يؤكد إقامة بطولتي الناشئين والشباب في موعدهما

شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يؤكد إقامة بطولتي الناشئين والشباب في موعدهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاتحادات الأعضاء أن بطولتي كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 19 عاماً المقررتين العام الجاري، ستقامان في موعدهما المحدد دون أي تغيير.

وتقام بطولة تحت 16 عاماً في البحرين بالفترة من 16 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر المقبل، فيما تقام بطولة تحت 19 عاماً في أوزبكستان بالفترة من 14 وحتى 31 أكتوبر المقبل. وقال الاتحاد الآسيوي في بيان صحافي أمس: «إن المختصين سيقومون بمراجعة الوضع الصحي الراهن ومتابعته عن كثب في جميع الدول الآسيوية، وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع والحرص على إقامة البطولتين بأمان في موعدهما، وسنعلم الاتحادات الأعضاء في حال تغير أي موعد».يذكر أن المنتخب الوطني الناشئين تأهل للنهائيات بعد تصدره للمجموعة السادسة، التي ضمت كلاً من منتخبات قيرغستان، العراق ولبنان. ومن المنتظر أن تقام القرعة الخاصة بالنهائيات في منتصف يونيو المقبل.

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