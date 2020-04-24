الامارات | طواف الإمارات يطلق تحدي مبادلة الافتراضي الرمضاني للدرّاجات

شكرا لقرائتكم خبر عن طواف الإمارات يطلق تحدي مبادلة الافتراضي الرمضاني للدرّاجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق طواف الإمارات تحدي مبادلة الافتراضي الرمضاني للدرّاجات الهوائية، وذلك ابتداءً من اليوم، ويستمر ثلاثة أسابيع حتى 12 مايو المقبل، بتحدٍ واحد لكل أسبوع، في إطار حرص مجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين على تقديم الأنشطة الرياضية التفاعلية عن بُعد لعموم فئات المجتمع، وتشجيعهم على نمط حياة صحي في منازلهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأفاد طواف الإمارات في بيان، أمس: «بإمكان المشاركين إكمال سباق واحد ضد الزمن في كل أسبوع على منصة الدرّاجات الهوائية الافتراضية Zwift، كما يشهد التحدي تقديم مجموعة من الجوائز لأصحاب المراكز الأولى، وتوزيع ميداليات افتراضية على جميع المشاركين».

وأوضح: «يتألف تحدي مبادلة الرمضاني من ثلاثة سباقات تجريبية فردية ضد الزمن، تضم مرحلة مسار مسطح، ومرحلة مسار متموج، ومرحلة المسار التصاعدي، وتكون جميع السباقات عبر منصة (Zwift)، وفي كل أسبوع سيكون أمام المشاركين إمكانية التنافس والتفاعل بكل التحديات الثلاثة من الجمعة إلى الثلاثاء من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، لتسجيل أفضل زمن لهم في مرحلة السباق التجريبي ضد الزمن المحدد لذلك الأسبوع، كما يمكن للمشاركين خوض تجربة تحطيم أفضل رقم شخصي بالتفاعل مرات عدة، بقدر ما يستطيعون حتى الساعة المحددة من يوم الثلاثاء، وبعدها يحصل المشاركون على فترة استراحة لمدة يومين تحضيراً لمرحلة الأسبوع التالي التي تبدأ يوم الجمعة».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، حميد الشمري: «نهدف من خلال شراكتنا مع مبادرة طواف الإمارات إلى تحقيق أثر إيجابي في المجتمع، وذلك بإتاحة فرصة فريدة لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة ومواصلة اتباع نمط حياة نشط خلال هذه الفترة العصيبة».

وأشار الشمري إلى أن «تحدي مبادلة الافتراضي الرمضاني يأتي منسجماً مع حملة (#نعمل_نخلص) التي أطلقتها مجموعة مبادلة للإسهام في التصدي لجائحة (كوفيد-19)»، وأكد أن «هذا التحدي لا تقتصر فائدته على إتاحة الفرصة لهواة رياضة الدرّاجات على التنافس مع رفاقهم من مختلف أنحاء العالم، بل تتعدى ذلك إلى تعزيز الروح الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك».

بدوره، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «يعدّ طواف الإمارات من أكبر الأحداث الدولية في الدولة والمنطقة، ونحن نفخر بتقديم هذه المبادرة الجديدة الرائعة لمجتمعنا في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع شريكنا القوي مبادلة». وأضاف: «يمكن الآن، بفضل التكنولوجيا، التنافس من داخل المنزل، فالعالم بحاجة إلى مثل هذه المبادرات الرائدة في هذا الوقت الذي تلتزم فئات المجتمع بالبقاء في بيوتهم، وأصبح الحفاظ على الصحة والسلامة في المقام الأول».

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «حريصون على مواصلة تقديم المبادرات والمسابقات الرياضية عن بُعد والعمل على تشجيع المجتمع للتفاعل مع الأنشطة الرياضية، التي تساعد على المحافظة على الصحة واللياقة البدنية، وتحفز على اتباع أسلوب حياة مثالي».

آلية المشاركة والتسجيل

تم الإعلان عن آلية المشاركة والتسجيل في سباقات التحدي، حيث سيحتاج المشارك إلى درّاجته، وجهاز «سمارت ترينر»، أو«توربو ترينر» لاستخدام الدرّاجة داخل المنزل، وحساب على منصة (Zwift) للمشاركة في كل مرحلة، وحساب على منصة (Strava) لتسجيل الزمن بعد إكمال المرحلة على منصة (Zwift).

ويجب على المشاركين التسجيل في الموقع الإلكتروني https:/‏/‏www.theuaetour.com/‏challenge/‏، واتباع الخطوات المبينة على الشاشة لإتمام عملية التسجيل من أجل المشاركة. وسيتلقى المسجلون في هذا الحدث رسائل تذكيراً بالبريد الإلكتروني قبل موعد بداية ونهاية كل تحدٍ أسبوعي. وبعد ذلك سيُسجل أفضل زمن لهم في كل تحدٍ بلوحة النتائج.

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المراحل

التحدي الأول:

مرحلة المسار المسطح: الثامنة من صباح اليوم إلى الثلاثاء المقبل (23:00).

التحدي الثاني:

مرحلة المسار المتموج: الأول من مايو (8:00) إلى 5 مايو (23:00).

التحدي الثالث:

مرحلة المسار التصاعدي: 8 مايو (8:00) إلى 12 مايو (23:00).

جوائز الفائزين

في الختام ستُقدم جوائز لأصحاب المراكز الأولى في كل السباقات، حيث سيحصل المتسابقون الثلاثة الأوائل في فئتي الرجال والسيدات، الذين يسجلون أسرع زمن تراكمي في المراحل الثلاث على قميص رسمي لطواف الإمارات، كما سيحصل أصحاب المراكز الـ25 الأولى على الملابس الرسمية لطواف الإمارات.

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