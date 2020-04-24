الامارات | أروابارينا: واقعة «رذاذ الفلفل» كانت حدثاً سياسياً

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: واقعة «رذاذ الفلفل» كانت حدثاً سياسياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق، رودولفو أروابارينا، إن الواقعة الشهيرة «رذاذ الفلفل» التي حدثت في مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس، كانت حدثاً سياسياً ليس له علاقة بالمنافسة القوية بين الفريقين، على حد وصفه.

وأوضح أروابارينا لصحيفة «إي إن 24» الأرجنتينية، أنه لا يمكن أن ينسى هذه المباراة عندما كان مدرباً لبوكا جونيورز، مشيراً إلى أنها «كانت أحداثاً مؤسفة لا يمكن تخيلها، ويعد فضيحة عالمية لكرة القدم الأرجنتينية».

وأضاف: «قرارات اتحاد الكرة في أميركا الجنوبية باستبعاد بوكا جونيورز من البطولة بسبب هذه الأحداث، أسهم في إضعاف صورتي أمام الجمهور، بالخروج من البطولة أمام المنافس التقليدي».

Advertisements

يذكر أن مباراة بوكا جونيورز وريفر بليلت في إياب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2015، شهدت قيام جمهور بوكا بإلقاء رذاذ الفلفل على لاعبي ريفر بليت أثناء عودتهم للملعب لخوض الشوط الثاني، ما أسهم في إصابة بعض اللاعبين بحروق من الدرجة الأولى، وعدم استكمال مباراة، قبل أن يتم اعتبار بوكا جونيورز خاسراً.

- أروابارينا يعتبر واقعة 2015 فضيحة عالمية لكرة القدم الأرجنتينية.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand