الامارات | «الفجيرة» يعتمد الهيكلة الجديدة للأجهزة الفنية والإدارية للمراحل السنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة» يعتمد الهيكلة الجديدة للأجهزة الفنية والإدارية للمراحل السنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قر نادي الفجيرة الهيكلة الجديدة للأجهزة الفنية والإدارية والطبية، الخاصة بالمراحل السنية للموسم الجديد، مع زيادة عدد مدربي أكاديمية الفجيرة لكرة القدم، لاستيعاب عدد أكبر من اللاعبين في الاكاديمية للموسم المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة عن بُعد أول من أمس، وترأسه رئيس مجلس الادارة ناصر محمد اليماحي. وبحث المجلس خلاله العديد من الملفات التي تخص الفريق الأول في ضوء مستجدات الأوضاع والقرارات الصادرة عن اتحاد الإمارات بشأن توقف المسابقة منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا. وأعلن النادي في تصريح صحافي تكليف اللجنة الفنية بالعمل على تجهيز ملاعب المراحل السنية والأكاديمية، بما يتناسب مع زيادة عدد فرق المراحل السنية للموسم الجديد.

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