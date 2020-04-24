الامارات | مباريات «بلاي ستيشن» بين الجمهور ونجوم كرة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات «بلاي ستيشن» بين الجمهور ونجوم كرة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد اتحاد كرة القدم لإطلاق مبادرة افتراضية للتوعية بضرورة البقاء في المنزل والتعهد بالالتزام بالتعليمات التي تفرضها الجهات المسؤولة في الدولة، والاستمتاع بفرصة اللعب أمام أحد نجوم كرة القدم الإماراتية إلكترونياً (بلاي ستيشن)، ابتداءً من الأول من مايو المقبل.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان، أمس: «يهدف الاتحاد إلى ترسيخ الهدف من الحملة التي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد تحت شعار (#بطولتنا سلامتكم)، وهي أن يقوم نجوم كرة القدم الإماراتية بإمتاع جماهيرهم من المنزل بأفضل طريقة ممكنة لكرة القدم، نظراً للوضع الصحي الراهن الذي يشهده العالم».

وأضاف: «تنطلق المبادرة في الأول من مايو المقبل بمشاركة 20 لاعباً من نجوم كرة القدم الإماراتية، يتبارون مع الجماهير المعجبة بهم، حيث سيخوض كل لاعب منهم مباراتين إلى ثلاث مباريات، وستقوم اللجنة المنظمة باختيار الأسماء الفائزة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل حيث سيتم اختيار 50 شخصاً فائزاً من المجموع الكلي للمشاركين».

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من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة الشؤون المجتمعية إبراهيم الحمادي: «سنقوم بفتح المجال للجمهور بالتسجيل في المبادرة وتعهدهم بالبقاء في المنزل، وسنقوم باختيار 50 فائزاً للعب أمام نجومهم المفضلين، حيث سيتم توضيح آلية الاختيار واللعب للجمهور من قبل الفريق الفني الذي يشرف على تنفيذ المبادرة».

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