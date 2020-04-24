الامارات | البخيت يستعين بـ «البلاي ستيشن» للحفاظ على التركيز

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الظفرة، الأردني ياسين البخيت، أنه يمارس مع زملائه اللاعبين لعبة (البلاي ستيشن) بشكل كثير جداً، وأنه يتميز بها، وفاز على كل اللاعبين في الفريق، باستثناء زميله ناصر عبدالهادي، المتمرس في اللعبة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «(البلاي ستيشن) تساعد اللاعب بشكل كبير في الحفاظ على التركيز الذي يحتاجه في الملاعب العشبية». Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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