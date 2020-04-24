الامارات | فابيو ليما: أحلم بالوصول إلى كأس العالم مع منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو ليما: أحلم بالوصول إلى كأس العالم مع منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، فابيو ليما، أنه عندما وافق على مشروع تمثيل منتخب الإمارات، كان هدفه الأساسي هو تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم، واللعب على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة عندما تحدث معه بشأن انضمامه إلى «الأبيض»، كان تركيزه على التأهل إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقال ليما لإذاعة «فيراس دو إسبورتي» البرازيلية إنه لم يتردد قبول اللعب باسم منتخب الإمارات، موضحاً: «عندما تحدث معي المسؤولون لم أتردد إطلاقاً في الموافقة، إذ إنني ألعب للعام السادس مع نادي الوصل، وأنا مثل أي لاعب يتمنى أن يلعب على المستوى الدولي، ولاشك أن الانضمام إلى منتخب الإمارات سيحقق لي هذه الأمنية، وأتمنى أن أصل معه إلى كأس العالم».

وأضاف: «منتخب الإمارات لديه مشروع جيد جداً، وهو من المنتخبات الكبيرة في قارة آسيا، ولديهم أهداف تتوافق مع طموحاتي، إذ إن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بدأت بالفعل، وكان من المتوقع أن ألعب مع الفريق في شهر مارس الماضي، ولكن تأجيل المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أسهم في تأجيل مشاركتي الأولى مع الفريق، ولا أحد يعرف حتى الآن موعد إقامة المباريات مرة أخرى».

في المقابل، أشاد أفضل لاعب في دوري الخليج العربي 2017 بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال: «الجميع هنا يخضع لضوابط صارمة جداً، إذ إن الدولة تسيطر بشكل جيد على حركة السيارات، وخروج الأفراد من منازلهم، إذ إننا لا يمكننا مغادرة منازلنا إلا بعد الحصول على إذن والموافقة عليه من جانب السلطات، ويجب أولاً أن نقوم بتسجيل هويتنا وجواز السفر على موقع إلكتروني خاص بالأذونات، حتى نتمكن من استخدام السيارة، أو السير على الأقدام، وذلك الأمر جيد جداً بالتأكيد لعدم انتشار الفيروس».

وأشار ليما إلى أن الشعب الإماراتي يلتزم تماماً بهذه الإجراءات، وقال: «المواطنون يحترمون تماماً قواعد العزلة الاجتماعية، ولا توجد أي استثناءات، إذ إنهم يتمتعون بكفاءة عالية جداً، وهم محترمون للغاية، في المقابل المستشفيات هنا تعمل بشكل جيد جداً، والسلطات هنا تدير كل شيء بطريقة جيدة».

وتحدث فابيو ليما عن فريقه السابق أتلتيكو غويانيينسي، مؤكداً أنه يتابع أخبار الفريق بشكل دائم، رغم رحيله عنه في 2014 إلى الوصل، وقال: «أجد صعوبة في متابعة المباريات بسبب فارق التوقيت بين الإمارات والبرازيل، ولكنني بالتأكيد أتابع دوماً أخبار الفريق، وأتحدث مع زملائي الذين لعبت معهم سابقاً قبل انتقالي إلى الوصل، إضافة إلى رئيس النادي أديسون باتيستا، ومدير الفريق رودريغو بيتا».

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وختم تصريحاته قائلاً: «لن أنسى المباراة التاريخية التي أحرزت فيها أول (هاتريك) في تاريخي، عندما أسهمت في فوز أتلتيكو غويانيينسي على أويستي، ليتجنب الفريق الهبوط، إذ كانت مباراة مهمة، وأحرزت ثلاثة أهداف خلال 13 دقيقة، كانت بالنسبة لي بمثابة الذكرى التي لا يمكن نسيانها».

قال إن الانضمام إلى المنتخب الإماراتي سيحقق له أمنية اللعب على المستوى الدولي.

أكد سعادته بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا.

«كورونا» حال دون ظهور ليما للمرة الأولى بقميص الأبيض مارس الماضي.

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