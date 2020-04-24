الامارات | كورنادو يلعب مع الأسود

شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو يلعب مع الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، عنه أنه يحب اللعب مع الأسود، بعدما نشر أول من أمس، على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، صورة له في زيارة سابقة لإحدى حدائق الحيوانات في دبي، يظهر خلالها وهو يلعب مع شبل صغير. Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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