الامارات | مبابي ينشر صورته مع شقيقه لاعب العين السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي ينشر صورته مع شقيقه لاعب العين السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم الدولي الفرنسي، كليان مبابي، الفائز بكأس العالم 2018، صورة عبر حسابه في «تويتر»، يظهر فيها برفقة شقيقه لاعب فريق العين السابق كيمبو ايكوكو، وكان الأخير قد لعب في صفوف «الزعيم» في عام 2012. Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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