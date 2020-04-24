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الامارات | لوكاكو يعتذر لإنتر ميلان بعد مزاعم «كورونا»

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روما - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، لناديه إنتر ميلان الإيطالي، بعد مزاعمه بأن 23 لاعباً من فريقه من أصل 25 ظهرت عليهم عوارض في يناير الماضي.

ولم تعلن إصابة أي لاعب في صفوف إنتر ميلان بوباء (كوفيد-19)، لكن لوكاكو كشف خلال مقابلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجرتها معه مقدمة البرامج كات كيرهوفس، زوجه مواطنه دريس مرتنز مهاجم نابولي، أن عدداً كبيراً من لاعبي فريقه عانوا في يناير الماضي عوارض مشابهة لتلك المرافقة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما السعال وارتفاع الحرارة، من دون أن يجزم بإصابتهم بوباء «كوفيد-19».

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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