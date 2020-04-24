شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف مصير ساسى وزيزو وبن شرقى مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد الغندور عن قرار جديد من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ردا على الاشاعات في الفترة الاخيرة. وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية: "الاشاعات زادت في الفترة الاخيرة شأن مستقبل احمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وبن شرقى وامكانية رحيلهما". Advertisements اضاف الغندور: "مجلس الزمالك قرر اصدار قرار لجنة نفي الاخبار الكاذبة ردا على الاشاعات في الفترة الاخيرة".

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