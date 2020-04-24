شكرا لقرائتكم أرقام محمد شريف تقربه من العودة إلى الأهلي بعد تمسك فايلر بضمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحمس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلي ، لعودة بعض اللاعبين المُعارين بعدما ظهور بشكل جيد خلال الفترة الماضية ، حيث يتابع هذا الملف بشكل جيد من أجل تحديد اللاعبين القادرين على إضافة جديد للفريق حال عودتهم بحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة .

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: قائلا فايلر مُعجب ببعض المُعارين منهم محمد شريف على سبيل المثال الذي قدم موسما جيدا مع إنبي، ومن الممكن عودته بنسبة كبيرة لكن هذا لم يُحسم بشكل نهائي ففي حالة عودة النشاط الرياضي المُجمّد حالياً بسبب وباء "كورونا" سيكون أمام الفريق 17 مباراة بالدوري.

يأتي هذا تزامان مع مطالب أهلاوية بعودة محمد شريف لاعب الفريق والمعار إلى انبي في الصيف المقبل حيث ظهر جناح الأهلي مع الفريق البترولي، بمستوي مميز للغاية.

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ويمتلك شريف إمكانيات بدنية وسرعات كبيرة تميزه عن غيره علاوة على نه قد يصبح بديلا أساسيا للنجم رمضان صبحي حال فشل شرائه أو تمديد إعارته في الموسم المقبل.

وخاض محمد شريف 17 مباراة خلال الموسم الحالي مع فريق إنبي حيث ساهم في تسجيل 11 هدفاً أحرز منها 9 أهداف وصنع هدفين آخين، ليكون مفتاح لاعب هام في صفوف الفريق البترولي.

وسيحسم في الوقت القريب السويسري رينيه فايلر موقف عودة شريف إلى الأهلي.