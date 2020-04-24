شكرا لقرائتكم المدير الفني لشباب الأهلي يدفع بعدد من المواهب لـ فايلر لتدعيم الفريق الاول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح عمرو أنور المدير الفني لفريق شباب الأهلي عدداً من المواهب في فريقه، التي تستطيع التصعيد للفريق الأول وتمثيل إضافة فنية جيدة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني، بخلاف الصفقات التي من المنتظر أن يبرمها الفريق في الميركاتو الصيفي.

وأكد عمرو أنور لـ الخليج 365 أن معظم عناصر الفريق تستطيع اللعب للفريق الأول بعد تقديمهم موسم استثنائي، مختصاً بالذكر 5 أسماء سيكون لهم شأن كبير في الكرة المصرية وفقاً لتقديراته الفنية، وهم محمد فخري صانع الألعاب، عبد الرحمن مانو لاعب وسط مدافع، فارس طارق ظهير أيمن، عادل زينهم مساك وأخيراً محمد شكري وهو لاعب جوكر يُجيد اللعب في أكثر من مركز منهم المساك والظهير الأيسر والجناح الأيسر.

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وعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى اجتماعًا مؤخراً مع عمرو أنور، لمناقشة التقرير الخاص بالفريق بعد نهاية الموسم، والذى توج بلقب بطولة دورى الجمهورية للشباب.

وناقش الخطيب الإيجابيات والسلبيات التى تتعلق بتقرير المدير الفنى عن الموسم المنقضى، وأبرز العقبات التى واجهت الفريق خلال مشواره، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاته بخصوص تطوير كافة النواحى الخاصة بالجهاز الفنى واللاعبين للمرحلة المقبلة.

وقدم عمرو أنور، خلال الاجتماع، تقريرًا شاملًا إلى رئيس الأهلى عن أبرز العناصر الموجودة بالفريق، وتقييمًا شاملًا لكافة عناصر الفريق، إلى جانب استعراض ما أسفر عنه التواصل مع الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة خلال الفترة الماضية بخصوص فريق الشباب.