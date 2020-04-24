شكرا لقرائتكم فتحي مبروك: كأس العالم 90 الفترة الأصعب فى مشواري مع الجوهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن محمود الجوهري قدم الكثير للكرة المصرية عبر التاريخ. Advertisements وقال مبروك فىتصريحات تليفزيونية: "استفدت من الجوهري كثيرا خلال مشواري التدريبي بسبب خبراته الكبيرة..وهو من أفضل المدربين على تاريخ مصر". وأضاف: "كأس العالم 90 بإيطاليا هي الفترة الأصعب فى مشواري مع الجوهري"، قائلا:"شعرنا بالهلع بعد قرعة المونديال".

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