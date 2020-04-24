الشارقة يستحدث إدارتين جديدتين للتخطيط والجودة والصحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

يعتبر تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الجديد برئاسة علي سالم بن عبد الرحمن المدفع رئيس النادي أول تشكيل إداري يتم عبر اجتماع عن بعد في الدولة، وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي على تقديم الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على هذه الثقة الغالية وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، متمنين أن يوفقوا في إدارة النادي، كما تقدموا بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل للنادي ولمجلس إدارة النادي السابق، للمجهودات الكبيرة التي قاموا بها خلال فترة توليهم المسؤولية.

شهد الهيكل الإداري الجديد ولأول مرة على مستوى مجالس إدارات الأندية الرياضية إضافة عضو جديد ليكون رئيساً للشؤون الصحية والطب الرياضي وكل ما يختص ببرامج التغذية والتقييم الصحي، ومشرفاً على الجوانب الطبية والصحية في النادي وهو الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية عضو مجلس الصحة الإماراتي الأمين العام السابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ووضح أن الاختيار تم وفق رؤية محددة غلب عليها ضم القيادات الشابة كل حسب تخصصه في العمل الحكومي، كي يواصل في نفس مجاله في النادي كنوع من العمل المؤسسي والعلمي والمدروس.

وتم تحويل شركة الاستثمار إلى إدارة الاستثمار والتطوير التجاري والتي سيكون رئيساً لها عضو مجلس الإدارة إبراهيم محمد الجروان، الرئيس السابق لشركة نادي الشارقة للاستثمار وهو يشغل منصب نائب رئيس حوكمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المؤسسية في مؤسسة الإمارات اتصالات.

ومن الإدارات الجديدة تم استحداث إدارة مهمة، وهي إدارة التخطيط والجودة والتي سيكون رئيسها طارق جاسم محمد المدفع الذي يشغل منصب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالإدارة العامة لشرطة الشارقة وهو صاحب خبرة كبيرة في مجال التخطيط الاستراتيجي والجودة والخدمات الحكومية والتميز المؤسسي.

وشهد التشكيل الجديد عودة رئيس شركة كرة القدم في أول مجلس إدارة بعد الدمج، عبدالله محمد العجلة الذي شغل من قبل رئاسته لشركة كرة القدم منصب نائب رئيس الشركة وهو عضو سابق باتحاد كرة القدم.وسيشغل محمد عبيد الحصان منصب رئيس إدارة الألعاب الجماعية بعد أن حقق نجاحات كبيرة في هذا المنصب في الإدارة السابقة للنادي وحصدت فرق الألعاب الجماعية في عهده العديد من البطولات.وسيواصل المهندس سليمان الهاجري مهامه في المجلس الجديد رئيساً لإدارة الألعاب الفردية مواصلاً مسيرة التميز التي رافقت توليه مهمة الإدارة في المجلسين السابقين، ويشغل الهاجري منصب مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون الطرق بالشارقة، أمين عام جمعية المهندسين الإماراتية.

وبالعودة إلى الوراء قليلاً سنجد أن عبدالله العجلة وإبراهيم الجروان وسليمان الهاجري ومحمد عبيد الحصان كانوا في أول مجلس بعد الدمج وعادوا من جديد في التشكيل الجديد بنفس المناصب، ما يؤكد نظرة الإدارة الجديدة إلى ضرورة الاستقرار.

من الوجوه الجديدة في مجلس الإدارة سلطان إبراهيم العسكر مدير مصرف الشارقة الإسلامي فرع متاجر الجرينة الذي سيشغل منصب رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية وهي إدارة جديدة مستقلة للشؤون المالية والتي ستكون لها السلطة العليا في كل ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية للنادي.

وسيكون طارق سعيد علاي وهو مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، رئيساً لإدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي وسيقوم من خلالها بالإشراف على السياسة الإعلامية وتنفيذ رؤية وتوجيهات مجلس الإدارة، بما ينعكس بشكل إيجابي في وسائل الإعلام المختلفة.

وسيشغل المحامي محمد علي الحمادي عضو مجلس استشاري إمارة الشارقة عضو لجنة الاستئناف حالياً ولجنة تراخيص الأندية باتحاد الإمارات لكرة القدم سابقاً، والمحكم المعتمد لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي واللاعب السابق في نادي الشارقة عضوية مجلس الإدارة رئيساً لإدارة الشؤون القانونية.

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استقرار إداري



من المنتظر أن يتم تشكيل الإدارات الجديدة، وشركة الكرة، خلال الأيام المقبلة، وسيقوم كل رئيس شركة باختيار العناصر التي تشكل فريق عمله، وسيتم رفع الأسماء إلى مجلس الإدارة، وأغلب الظن أن تحافظ هذه الإدارات على هيكلها الإداري، خصوصاً بعد أن شهد لها الجميع بالنجاح خلال الفترة الماضية، وإذا كان هناك تغيير سيكون طفيفاً جداً في الألعاب الجماعية، وفي الاستثمار، وربما تحافظ الألعاب الفردية على النسق الإداري الذي كانت عليه نفسه، ولكن الكل ينتظر ويترقب تشكيل شركة الكرة التي يرأسها عبدالله العجلة، وهو رجل نشيط، ويعمل بجد، واجتهاد، وكان له أدوار كبيرة في فترته السابقة، وكان عمل إدارياً للفريق، ثم مديراً للفريق، ثم مشرفاً عاماً، ثم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وآخر منصب له بعد الدمج مباشرة كان رئيساً لأول شركة بعد الدمج، فضلاً عن عضويته في اتحاد الكرة خلال إحدى الدورات.