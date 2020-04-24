شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة آسيا للناشئ ينفي موعدها سبتمبر 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحادات الأعضاء بشأن بطولتي كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً وبطولة الشباب تحت 19 عاماً المقررتين العام الجاري؛ حيث أكد أنهما ستقامان في موعدهما المحدد مسبقاً دون أي تغيير.

وتقام بطولة تحت 16 عاماً التي يشارك فيها منتخب الإمارات في مملكة البحرين الفترة من 16 سبتمبر/‏أيلول إلى 3 أكتوبر/‏تشرين الأول 2020، فيما تقام بطولة تحت 19 عاماً في أوزبكستان من 14 وحتى 31 أكتوبر 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطولة آسيا للناشئ ينفي موعدها سبتمبر 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.