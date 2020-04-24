حـزمة برامج رمضانية دسـمة لـ «الشـارقة الرياضـية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جهزت قناة الشارقة الرياضية باقة متخصصة من البرامج ستعرض طوال أيام شهر رمضان المبارك، مقسمة ما بين برامج المسابقات والبرامج الرياضية الثقافية التاريخية وبرامج التدريب الرياضي، إضافة إلى حوارات خاصة حصرية اعتادت عليها جماهير القناة.



حزمة البرامج تنطلق مع البرنامج الجماهيري الذي يعود من جديد لشاشة قناة الشارقة الرياضية، برنامج واحد من الثلاثة، يقدم جوائز نقدية وعينية قيمة للمتصلين والمشاركين تتخطى 300 ألف درهم، والذي سيرافقك المشاهدين يومياً من الأحد إلى الخميس، مع المذيعين خالد الحمادي، وعلي آل علي، وإبراهيم الزعابي.

البرامج الثاني الذي تطل به قناة الشارقة الرياضية على جمهورها الواسع، هو برنامج «كانت أيام»، حيث الرحلة المميزة عبر التاريخ الرياضي وسيحيي تفاصيلها الناقد والمؤرخ محمد الجوكر مع الإعلامي محمد رمضان. ويعرض البرنامج أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وفيه يسلط الضوء على أهم المحطات الرياضية التي مرت على الدولة في الفترة ما بين خمسينات وثمانينات القرن الماضي، ويقف البرنامج في كل حلقة من حلقاته مع شخصية مؤثرة يستعرضها بكل التفاصيل، عبر مجموعة من الصور النادرة والحصرية التي تنشر لأول مرة.

وسيتم تخصيص فقرات أخرى وفواصل لمباريات تاريخية ومهرجانات رياضية نادرة، وعرضها على شاشة القناة وصفحات التواصل الاجتماعي في فترة توقف الأنشطة الرياضية الحالية، وستستمر هذه الفقرات خلال شهر رمضان المبارك بكثافة أعلى، وبمجموعة من المباريات النادرة التي ينتظرها الجمهور.

ولأن صحة الإنسان أمانة تستحق منه كل الاهتمام والعناية وفي هذه الفترة بالتحديد، بسبب الأوضاع الراهنة جراء انتشار جائحة كورونا، وجلوس أفراد المجتمع في المنازل، قررت إدارة قناة الشارقة الرياضية إنتاج برنامج رياضي توعوي مختص بتدريبات اللياقة البدنية، وفق الإمكانيات المتاحة للأفراد في منازلهم ودون أي عناء أو تكليف، وأبسط التمارين وأكثرها أهمية لرفع اللياقة، وبناء الجسم الصحيح، إضافة إلى السلوكيات الغذائية الواجب اتباعها في الشهر الفضيل، والممارسات الخاطئة التي يجب اجتنابها، وهذه فقرات سيرافق فيها المذيع علي العليلي، المدرب وبطل العالم بمنافسات الفيزيك عبدالله المنصوري والجمهور خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة السادسة مساء، تمرينك يصلك لبيتك.. لأن صحتك هي أمانة، فاهتم بها مع برنامج «صحتك أمانة».

المائدة الرمضانية لقناة الشارقة الرياضية مازالت تحتوي في جعبتها على برنامج لقاء خاص، وفيه يقوم الإعلامي أحمد سلطان باستضافة نجوم الرياضة ومجموعة من كبار المسؤولين الرياضيين في الدولة، يرافقهم عبر تقنية الاتصال المرئي، لكن بأسلوب مغاير لأول مرة في المنطقة، فالبرنامج سيكون بالكامل عبر تقنيات الاتصال في البيت من إخراج واستضافة وتقديم وإنتاج دون وجود في الاستوديوهات.

قناة الشارقة الرياضية لم تكتف فقط بإنتاج البرامج، وإنما ستواصل بث الفواصل التوعوية والإنتاجات الثقافية والدينية والمجتمعية التي تتناسب مع طبيعة شهر رمضان المبارك، إضافة إلى توفير بث متواصل للقناة على مدار الساعة في موقع يوتيوب، ولمن فاته متابعة حلقات أي برنامج يمكنه تنزيل تطبيق مرايا الخاص بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والذي يوفر جميع الحلقات بصورة منتظمة.