شكرا لقرائتكم خبر عن «البوندسليجا» يترقب قراراً سياسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس أنها مستعدة لاستنئاف منافسات البوندسليجا في التاسع من مايو/ أيار في حال سمحت السلطات بذلك.

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت بعد اجتماع مع أندية الدرجة الأولى إن «الدوري بات مستعداً للعودة الشهر المقبل في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية».

وتوقف الدوري الألماني في 13 مارس/ آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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