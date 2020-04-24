طواف الإمارات يطلق تحدي مـبادلة في رمضان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق طواف الإمارات تحدي مبادلة الافتراضي الرمضاني للدراجات الهوائية؛ وذلك ابتداء من اليوم الجمعة، ويستمر لثلاثة أسابيع حتى يوم 12 مايو/ أيار المقبل، بواقع تحدٍ واحد لكل أسبوع، في إطار حرص واهتمام مجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين على تقديم الأنشطة الرياضية التفاعلية عن بُعد لعموم فئات المجتمع.



وبإمكان المشاركين إكمال سباق واحد ضد الزمن في كل أسبوع على منصة الدراجات الهوائية الافتراضية Zwift.

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نهدف من خلال شراكتنا مع مبادرة طواف الإمارات إلى تحقيق أثر إيجابي في المجتمع؛ وذلك بإتاحة فرصة فريدة لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة ومواصلة اتباع نمط حياة نشط خلال هذه الفترة العصيبة».

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: يعد طواف الإمارات من أكبر الأحداث الدولية في الدولة والمنطقة، ونحن نفخر بتقديم هذه المبادرة الجديدة الرائعة لمجتمعنا في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع شريكنا القوي مبادلة.

من جهته، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «حريصون على مواصلة تقديم المبادرات والمسابقات الرياضية عن بُعد والعمل على تشجيع المجتمع للتفاعل مع الأنشطة الرياضية».