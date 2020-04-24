السعودية تطالب باستضافة «آسياد 2030»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت السعودية بطلب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2030 بحسب ما أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أمس الخميس بعد انتهاء المهلة المحددة.

وستقام النسخة ال19 من الألعاب في مدينة هانغجو الصينية عام 2022، والنسخة ال20 في آيتشي-ناغويا في اليابان عام 2026، وستنافس الدوحة عاصمة السعودية الرياض على الاستضافة.

وأشار المجلس إلى أن التصويت للمدينة المضيفة سيجري خلال الجمعية العمومية في 29 نوفمبر 2020، على هامش الألعاب الآسيوية الشاطئية في سانيا الصينية.

من جهتها،أكدت اللجنة الأولمبية السعودية أنها تقدمت بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي أبدت من خلاله الرغبة الرسمية باستضافة مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.

وأضافت في بيان لها «في سياق الطلب المرسل تم استعراض الرؤية الطموحة للمملكة والتي ستدعم الرياض لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في القارة الآسيوية والذي تشارك من خلاله 45 دولة وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة في 40 رياضة من خلال تجهيز بنية تحتية متطورة على كافة الصعد وتقديم تجربة ثقافية وتقنية ورياضية فريدة تواكب تطلعات رياضيي القارة وتضمن تنظيم النسخة المثالية للدورة الأكبر على مستوى القارة بالتزامن مع السنة التي ستحتفل من خلالها المملكة، بمشيئة الله، بتحقيق أهداف رؤية 2030».

وقال رئيس اللجنة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: «إن القيادة الحكيمة والدعم السخي الذي تحظى به كافة القطاعات من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، جعل من المملكة وجهة عالمية لأهم الأحداث الرياضية وما تقدمنا برغبة استضافة مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030 إلا لتأكيد اهتمام وطننا بالرياضة واستضافة الأحداث الرياضية لنسعد بمشيئة الله مع كل أبناء القارة مناسبة تحقيق أهداف رؤيتنا صيف عام 2030».