شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أوروبا للسيدات في 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا ) أمس الخميس، رسمياً ترحيل نهائيات كأس أوروبا للسيدات من صيف عام 2021 إلى العام التالي، تحاشياً لعدم إقامته في الفترة ذاتها مع كأس أوروبا للرجال التي كانت تأجلت بدورها من العام الحالي إلى المقبل.

وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري «تأجيل كأس أوروبا للسيدات 2021» كما كان مقرراً في إنجلترا من 6 إلى 31 يوليو/‏ تموز 2022 لإقامتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كأس أوروبا للسيدات في 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.