التونسي بن ناصر يستعيد ذكريات هدف يد مارادونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعاد الحكم التونسي السابق علي بن ناصر راوية الهدف الشهير الذي احتسبه لمصلحة الأرجنتيني دييجو مارادونا في مباراة الأرجنتين وانجلترا في مونديال 1986 ،جاء ذلك خلال المحاضرة التي القاها الحكم التونسي عن بعد على 227 حكماً ضمن برنامج الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال علي بن ناصر"في تلك المباراة كنت في حالة شك هل لامست الكرة يد مارادونا أم حارس إنجلترا بيتر شيلتون،لكنني عندما نظرت للمساعد البلغاري أكد لي صحة الهدف،وبالمناسبة كنت قد انقذت نفس الحكم في مباراة بليجكا وبارجواي عندما كنت مساعداً له!.

وتابع: كان لاعبو منتخب إنجلترا على قدر عال من الروح الرياضية ،اللاعب الوحيد الذي اعترض هو جاري لينكير عندما قال لي "انها لمسة يد"،فقلت له "ألعب من فضلك"، ويواصل الحديث :استضفت مارادونا وزوجته في منزلي لمدة 4 ساعات،وشكرني النجم الأرجنتيني على تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة في هدفه الثاني الذي تجاوز فيه عدد من اللاعبين،وبالمناسبة لو لم يسجل الهدف كنت سأحتسب ركلة جزاء لمصلحته.

وأبان ابن ناصر أنه لم يشأ لأبنه قاسم دخول مجال التحكيم إلا أنه اصر ونجح لولا تعرضه لكسر في إحدى المباريات جعل مسيرته تتوقف قبل 12 عاماً من سن التقاعد التحكيمي.

وكشف الحكم التونسي أن أصعب مباراة قادها في مسيرته كانت بين مصر والجزائر ضمن تصفيات مونديال 1990 أما المباراة التي منحته الأفضلية لقيادة الأرجنتين وإنجلترا الشهيرة فكانت بين بولندا وبلغاريا.